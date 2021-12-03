Екс-герой українського "Холостяка" і нинішній суддя "Танців з зірками" хореограф Макс Чмерковський вирішив підсумувати своє прибування в Україні одним відео.

Екс-герой українського "Холостяка" вже багато років живе з сім'єю в США, пише Politeka.net. За кордоном артист побудував успішну кар'єрою танцівника і хореографа.

Суддя "Танців з зірками" був змушений покинути сім'ю - дружину Пету Маргатройд і сина Шая-Олександра заради зйомок у шоу.

В Україні Макс Чмерковський пробув три місяці, про що повідомив у своєму Instagram, опублікувавши підсумкове трихвилинне відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах відображено багато моментів, в тому числі з "Танців з зірками", інтерв'ю та обіди в ресторані.

"Мої три місяці в Україні 🇺 🇦 в одному відео👆 🏻", - написав Макс Чмерковський.

За три години публікація зібрала майже 7000 переглядів і багато коментарів.

"Макс, ти найкращий", " АААААААААБАЖАЮ!!!!!!❤❤❤❤❤❤ ❤ ❤ ВПЕВНЕНА, кайфанув!!!!!😁😁😁🤗🤗🤗💎💎💎💎💎💎", "МАКСИМ, ти крутий спасибі що був у НАС в Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍💯💯💯", "дуже класне відео. До зустрічі, чекаємо в наступному сезоні " Танців з зірками»🔥 🔥 🔥", "чекаємо інтерв'ю у @mashaefrosinina ❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

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