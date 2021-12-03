Народна артистка України Ольга Сумська показала своїх домашніх улюбленців і стильний лук для прогулянки, опублікувавши сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною вітчизняною актрисою театру і кіно, яка майже 40 років радує глядачів своєю грою. Народна артистка України нещодавно знялася комедії" Любов без вагань", де зіграла роль Тамари. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото Сумська була в незвичайній куртці і з окулярами. Зірка стояла перед дзеркалом і показувала двох собачок породи чихуахуа-Джесі і Жасмин. Вони були одягнені теж в зимовий одяг.

"На прогулянку", - написала Ольга під фото.

На другому сторіс Сумська розповіла, що Джесі проти зимового одягу.

"Збираємося на прогулянку. Комбінезончик, в якому Джеся не хоче категорично ходити. Тому спробуємо", - сказала Оля.

На наступному сторіс Сумська тягнула улюбленицю, яка впиралася.

"Бачите, підемо, Джесь. Вона не хоче йти в цьому комбінезоні", - розповіла Оля.

"Джеся, прости", - написала зірка.

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