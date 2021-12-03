Співачка Ірина Білик випустила сьогодні свій новий хіт" мені подобається", опублікувавши відео в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Ірина Білик є популярною вітчизняною співачкою. Зірці зараз 51 рік і є двоє синів-Гліб і Табриз. Нещодавно Ірина заявила, що розлучається зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим. У Білик є безліч альбом, а також синглів. А сьогодні, 3 грудня, зірка випустила ще один хіт, оголосивши про це в Instagram.

На відео Ірина була в кутку і підборах, виставивши ніжку напоказ.

"Прем'єра! Мій новий хіт "мені подобається" вже доступний на всіх цифрових майданчиках! Посилання в профілі і в сторіс! Слухайте пісню і пишіть в коментарях одним словом, що вам подобається на сьогоднішній день", - написала Білик.

"Огнище", " Іра, вас можна читати за вашими піснями. Чудово", "Іра, ви супер", " неземна. Як же я вже чекаю зустрічі з Вами (м. Кривий Ріг)", "дуже легка,романтична музика,чудові слова!дякую Ірині за черговий шедевр!".

Нагадаємо, Білик обдурила всіх вдалим маскуванням і показала свій новий образ

А ще Politeka повідомляла, що Поляковій довелося цілувати руки Білик, вимолюючи прощення за образу

Також Politeka писала, що Білик похвалилася незвичайним подарунком, вразивши Дзідзьо і Подкопаєву



