Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва здивувала шанувальників незвичайним фото в дивовижному образі.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівним кадром, на якому постала в ніжному образі.

На новій чорно-білій фотографії Лілія відображена, мабуть, на балкончику вранці. Перед камерою вона з'явилася в цікавому образі - на ній замість сукні або іншого одягу ковдру, в яке вона затишно огорнулася, оголивши витончені плечі. Волосся спортсменки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, вона так і виблискує природністю.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "New York is calling". Користувачі тут же почали коментувати публікацію зірки: "Дуже красиво", "Лілечка, точно", "Прекрасна дівчина", "Красуня".

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