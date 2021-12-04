63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун, яка останнім часом почала активно вести Instagram, продовжує інтригувати образами і сміливо показувати себе без фотошопу.

Всесвітньо відома актриса зазвичай не розповідає про особисте життя, але з радістю ділиться різними кадрами з відпочинку, будинку і заходів, які відвідує з колегами. Особливо шанувальники звертають увагу на природність Шерон.

Справа в тому, що Стоун не намагається показати, що захоплюється уколами краси або приховує зморшки під шарами фотошопу. Тому цей жест оцінюють навіть колеги знаменитості. Цього разу вона вирішила показати, як перед поїздкою у справах виглядає цього ранку вихідного дня.

"Вирішила показати себе, тому що я така хороша сьогодні. І побажати Вам гарного дня!» - каже зірка в ролику.

Шанувальники обговорили:

"Так дитинко! 🔥 🔥 ; Ха-ха, так! Тліє як завжди!; Шик-гламур-круто-безумство🔥; ви просто чудові❤️; поза часом!; Бездоганно. ♥ ️ ; така грайлива, це ідеально; Я не можу; Brillant😂; я відчув тут жар; Залишся назавжди казковою королевою!; Твоя чудова посмішка; Вчіться бездоганності! Люто і приголомшливо! 🙌 ❤ ️ ; Виглядає добре, Шерон👌 🏿; Жіночий Зв'язок! Шерон Бонд! ❤️».

Раніше американська кінозірка Шерон Стоун опублікувала в Instagram нове фото, яке змогло вразити її фанатів, адже вона виглядала значно молодше звичайного.

Нагадаємо, що Шерон Стоун показала себе в незвичному образі під час прогулянки на яхті

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