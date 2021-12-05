Півфіналіст шоу "Холостячка-1", друг Олександра Еллерта, гуморист Андрій Рибак, якому відмовила Ксенія Мішина, зустрівся з фіналістом "Холостячки-2" Дмитром Шевченком.

Андрій Рибак після шоу завоював велику популярність в Україні, пише Politeka.net. Зараз він активно займається розвитком власних блогів.

У Instagram гуморист опублікував нове фото, на якому зображений разом з фіналістом шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Дмитром Шевченком. Відзначимо, останній давно займається спортом.

"Завтра на тренуванні він на мені відіграється!☹️ @dmitrij_sheff, нехай сьогодні не склалося, але завтра все стане краще!👍 🔥 ", - написав Рибак.

У мережі стали обговорювати знімок, особливо ситуації, коли Злата Огневич вибрала на проекті бізнесмена Андрія Задворного замість Дмитра Шевченка.

"Я плакала разом з Дмитром😭 😭 😭 😭", " тільки "СТБ" міг зробити такий фінал😏", " я ревіла з Дімою 😢 😢 😢 😢 😢 так шкода....він крутий, він справжній!!!", "Найкласніші хлопці з усіх двох сезонів, в одному фото!!!💪 💪 💪 ", "Злата не гідна такого чоловіка як Діма! Кожному своє, їй потрібен хлопець простіше...", "Прикро, прикро, але нехай...", - написали користувачі Мережі.

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