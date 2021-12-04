Всего двенадцать недель было в запасе у певицы Златы Огневич на шоу "Холостячка 2", чтобы понять, какой мужчина ей нужен и с кем она хочет разделить жизнь.

Так, в пятницу, 3 декабря, состоялся финал шоу "Холостячка 2". 35-летняя Огневич сделала решающий выбор. За ее сердце в самом конце соревновались Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко, который вернулся на проект, как и обещал, официально оформив развод с женой.

Женихи устроили для "Холостячки" Златы невероятно романтические свидания в красивейшем уголке африканского континента – Тунисе. Но сердце певицы екнуло только один раз. Победителем шоу "Холостячка 2" стал 32-летний предприниматель из Киева Андрей Задворный.

Огневич не сдержала эмоций, признавшись в любви своему избраннику. Соответствующий пост она сделала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Такой долгожданный момент для меня! Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте 🌹 и вот она со мной случилась! Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала 🌹ДА 🌹 @zadvornyi_andrii и хочу с Вами поделиться своими чувствами! Я Люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет ВЕРЮ…. 🙌🏾", - написала Злата.

Задворный, в свою очередь, тоже признался в чувствах к "Холостячке" Огневич.

"Ты – причина моего счастья. И я хочу делать тебя счастливой, заботиться о тебе. Я влюблен в тебя. В тебя настоящую, искреннюю", - сказал он во время кульминации всего сезона.

Украинцы бурно обсуждают выбор Златы Огневич. Оказывается, многие болели за Дмитрия Шевченко и никак не ожидали, что победителем шоу станет Андрей Задворный.

"а наша вселенная умерла в очередном разочаровании к этому шоу и каналу стб..."

"Ужасный выбор..."

"Боже, как я плакала за Диму 🥺😢💔"

"Променять Диму, на это...🤬🥴"

"Ну, это жесть! Выбрать того кому наплевать! Кто весь проект только и делал чтобы его выгнали!? Ну, как?! В голове не укладывается! Он не сделал ничего, только стебал и унижал! Шок! Ему даже на своих родителей всё равно! Разочарование!"

"Самое большое разочарование вечера😭 очень жаль😢 Ваши глаза говорили другое❤️"

"Целовалась, обнималась с Димой, а выбрала Андрея... как так"

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