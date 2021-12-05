Полуфиналист шоу "Холостячка-1", друг Александра Эллерта, юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, встретился с финалистом "Холостячки-2" Дмитрием Шевченко.

Андрей Рыбак после шоу завоевал большую популярность в Украине, пишет Politeka.net. Сейчас он активно занимается развитием собственных блогов.

В Инстаграм юморист опубликовал новое фото, на котором запечатлен вместе с финалистом шоу "Холостячка" со Златой Огневич Дмитрием Шевченко. Отметим, последний давно занимается спортом.

"Завтра на тренировке он на мне отыграется!☹️ @dmitrij_sheff , пусть сегодня не сложилось, но завтра все станет лучше!👍🔥", - написал Рыбак.

В Сети стали обсуждать снимок, в особенности ситуации, когда Злата Огневич выбрала на проекте бизнесмена Андрея Задворного вместо Дмитрия Шевченко.

"Я плакала вместе с Дмитрием 😭😭😭😭", "Только "СТБ" мог сделать такой финал 😏", "Я ревела с Димой😢😢😢😢😢 так жаль....он крутой, он настоящий!!!", "Самые классные парни из всех двух сезонов, в одном фото!!!💪💪💪", "Злата не достойна такого мужчины как Дима! Каждому свое, ей нужен парень попроще…", "Обидно, досадно, но ладно...", - написали пользователи Сети.

Напомним, друг Александра Эллерта Рыбак удивил приключениями с возлюбленной

Как сообщала Politeka, экс-фаворит "Холостячки" Рыбак эмоционально обратился к Эллерту с важными словами

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