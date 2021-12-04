Відома телеведуча Леся Нікітюк показала кумедні фото і відео з африканської подорожі, якими насмішила шанувальників.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в африканській країні Кабо Верде, поділилася в своєму Instagram кумедними кадрами з незвичайним кактусом. Як зізналася зірка, на такій екскурсії вона ще не була.
На кадрах Леся зображена на прогулянці в цікавій локації, вона стоїть поруч з кактусом непристойного вигляду. Переодягнена красуня з'явилася в стильному зручному образі - на ній вузькі світлі лосини і вільна блакитна кофтинка, а на ногах білосніжні кроси. Волосся телезірка розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
Треба сказати, що в ролику вид кактуса Лесю прямо-таки розбурхав, адже коли вона його побачила, то почала хреститися. Хоча на фотографії телеведуча вже більш впевнено позує поруч з гігантським рослиною.
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У підписі до публікації Нікітюк написала: "Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає с*кс-шоп на Кабо-Верде".
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