Відома телеведуча Леся Нікітюк показала кумедні фото і відео з африканської подорожі, якими насмішила шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в африканській країні Кабо Верде, поділилася в своєму Instagram кумедними кадрами з незвичайним кактусом. Як зізналася зірка, на такій екскурсії вона ще не була.

На кадрах Леся зображена на прогулянці в цікавій локації, вона стоїть поруч з кактусом непристойного вигляду. Переодягнена красуня з'явилася в стильному зручному образі - на ній вузькі світлі лосини і вільна блакитна кофтинка, а на ногах білосніжні кроси. Волосся телезірка розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

Треба сказати, що в ролику вид кактуса Лесю прямо-таки розбурхав, адже коли вона його побачила, то почала хреститися. Хоча на фотографії телеведуча вже більш впевнено позує поруч з гігантським рослиною.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає с*кс-шоп на Кабо-Верде".

Нагадаємо, Леся Нікітюк в стильному костюмчику пофасонила під пальмами: "Краса в красі".

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