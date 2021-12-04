Вони знову разом

Колишня підопічна Дмитра Монатіка і учасниця "Танців з зірками" Ліда Лі поділилася атмосферними фото свого возз'єднання з партнером по танцювальному проекту.

Як відомо, Ліда Лі довгий час була бек-вокалісткою Монатіка, однак нещодавно дебютувала в якості сольної співачки. Якийсь час Монатік був її продюсером, але зараз артистка пішла у вільне плавання.

Днями Ліда Лі випустила танцювальний кліп на пісню Оп Fire. У ньому співачка возз'єдналася зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Олексієм Базелою.

У своєму Instagram артистка поділилася кадрами зі зйомок. На них вона позувала у своєму гламурному образі. Співачка була одягнена в коротку чорну сукню з» пухнастими " рукавами, а також чорні колготи з зухвалими смужками.

На інших фото були відображені танцюристи, серед яких виявився і Базела.

"Кожне фото-унікальна деталь пазла, які разом склалися в наше dance video на пісню "On Fire"...", - написала Ліда Лі.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Вогонь", "в реальності не буває випадковостей...працює принцип...час, місце, люди. Єдино, що може змінювати, це сила наміру", "розкішно", "Бравочки", "Люблю", - пишуть люди.

Нагадаємо, екс-підопічна Монатіка Ліда Лі змусила зірок танцювати "під свою дудку".

Як повідомляла Politeka, Ліда Лі за мить до фіналу показала, як виглядала на початку "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що екс-підопічна Монатіка Ліда Лі вразила пристрасним виглядом в ефектному вбранні.