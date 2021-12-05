Дружина відомого українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина показала відео із його репетиції до концерту, на якій їхні син весело танцював.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instaram дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина записала відео із його репетиції до концерту, на якому показала обох їхніх синів – Платона та Данила.

Хлопчики спостерігали за репетицією батька з трибуни, а один із них намагався підтанцьовувати під пісню "Зажигать Jo/Mo".

"Бадьорого Вам дня. Запалюйте, а не пропалюйте життя

P.S. Не відмовляйте собі в танцях, адже вони як сонце дарують Щастя ☀️☀️💕", - написала Ірина.

Танці сина Дмитра Монатіка вразили відомого фотографа, суддю шоу "Топ-модель по-українськи" Соню Плакидюк, телеведучу Лесю Нікітюк, радіоведучого Славу Дьоміна, акторку та ведучу "Твій день" Стасю Ровінську.

"Стегна рухаються бадьоро😅😍", - написала Стася.

"Гени)))❤️", - написала Плакидюк.

"😂😂😂😂", " 🥳🥳🥳", - відреагували Нікітюк та Дьомін.

Шанувальники поставили майже 17 тис лайків за 5 годин та написали багато коментарів: "Один спортивний, інший артистичний 😂😍", " Чудо😂", " Чудові дітки!❤️🐰🐰", "Маленькі милі Монатіки😍".

Рaніше Politeka писала, що дружину Монатіка на тлі нічного Парижу засипали компліментами: "Фото зроблено моїм коханим".

Нагадаємо, що дружина Монатіка показала найцінніше, що є у них з чоловіком: "Наш скарб".

A ще Politeka повідомляла, що дружина Монатіка піддалася "вітряному" настрою на пляжі: навіть Осадча не втрималася.