Дружина відомого українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина показала відео із його репетиції до концерту, на якій їхні син весело танцював.
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instaram дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина записала відео із його репетиції до концерту, на якому показала обох їхніх синів – Платона та Данила.
Хлопчики спостерігали за репетицією батька з трибуни, а один із них намагався підтанцьовувати під пісню "Зажигать Jo/Mo".
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P.S. Не відмовляйте собі в танцях, адже вони як сонце дарують Щастя ☀️☀️💕", - написала Ірина.
Танці сина Дмитра Монатіка вразили відомого фотографа, суддю шоу "Топ-модель по-українськи" Соню Плакидюк, телеведучу Лесю Нікітюк, радіоведучого Славу Дьоміна, акторку та ведучу "Твій день" Стасю Ровінську.
"Стегна рухаються бадьоро😅😍", - написала Стася.
"Гени)))❤️", - написала Плакидюк.
"😂😂😂😂", " 🥳🥳🥳", - відреагували Нікітюк та Дьомін.
Шанувальники поставили майже 17 тис лайків за 5 годин та написали багато коментарів: "Один спортивний, інший артистичний 😂😍", " Чудо😂", " Чудові дітки!❤️🐰🐰", "Маленькі милі Монатіки😍".
Рaніше Politeka писала, що дружину Монатіка на тлі нічного Парижу засипали компліментами: "Фото зроблено моїм коханим".
Нагадаємо, що дружина Монатіка показала найцінніше, що є у них з чоловіком: "Наш скарб".
A ще Politeka повідомляла, що дружина Монатіка піддалася "вітряному" настрою на пляжі: навіть Осадча не втрималася.