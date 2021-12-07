Українська співачка Slavia, яка була замужем за відомим виконавцем DZIDZIO, розповіла шанувальникам, що має свій особливий метод приготування кави.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Ярослава Притула, яка розлучилася після 8 років шлюбу із популярним українським співаком DZIDZIO та почала будувати сольну кар’єру під псевдонімом Slavia, розповіла шанувальникам факт про себе. Співачка зазначила, що любить пити каву тільки в кав’ярнях і навіть знає особливий метод її приготування.

"Не маю кавового апарату, бо люблю пити каву у кав’ярнях. А ще мені часто роблять компліменти, що в мене смачна кава. Готую її по-польськи", - розповіла колишня дружина DZIDZIO.

Також Slavia зізналася, що не завжди має час випити ранкову каву, тому деколи п’є улюблений напій ближче до вечора.

Рaніше Politeka писала, що ексдружина Dzidzio Slavia козирнула фігуркою в образі вболівальниці: "Як школярка".

Нагадаємо, що DZIDZIO, Вакарчук, Білик та інші зірки, шлюб яких розвалився в 2021-му: "Рік розлучень".

A ще Politeka повідомляла, що DZIDZIO розповів подробиці життя зі Slavia і чому все-таки зважився на розлучення: "Це неправильно...".