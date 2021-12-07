Українська співачка Slavia, яка була замужем за відомим виконавцем DZIDZIO, розповіла шанувальникам, що має свій особливий метод приготування кави.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Ярослава Притула, яка розлучилася після 8 років шлюбу із популярним українським співаком DZIDZIO та почала будувати сольну кар’єру під псевдонімом Slavia, розповіла шанувальникам факт про себе. Співачка зазначила, що любить пити каву тільки в кав’ярнях і навіть знає особливий метод її приготування.
"Не маю кавового апарату, бо люблю пити каву у кав’ярнях. А ще мені часто роблять компліменти, що в мене смачна кава. Готую її по-польськи", - розповіла колишня дружина DZIDZIO.
Також Slavia зізналася, що не завжди має час випити ранкову каву, тому деколи п’є улюблений напій ближче до вечора.
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Рaніше Politeka писала, що ексдружина Dzidzio Slavia козирнула фігуркою в образі вболівальниці: "Як школярка".
Нагадаємо, що DZIDZIO, Вакарчук, Білик та інші зірки, шлюб яких розвалився в 2021-му: "Рік розлучень".
A ще Politeka повідомляла, що DZIDZIO розповів подробиці життя зі Slavia і чому все-таки зважився на розлучення: "Це неправильно...".