Украинская певица Slavia, которая была замужем за известным исполнителем DZIDZIO, рассказала поклонникам, что имеет свой особый метод приготовления кофе.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram Ярослава Притула, которая развелась после 8 лет брака с популярным украинским певцом DZIDZIO и начала строить сольную карьеру под псевдонимом Slavia, рассказала поклонникам факт о себе. Певица отметила, что любит пить кофе только в кофейнях и даже знает особый метод его приготовления.

"Не имею кофейного аппарата, потому что люблю пить кофе в кофейнях. А еще мне часто делают комплименты, что у меня вкусный кофе. Готовлю его по-польски", - рассказала бывшая жена DZIDZIO.

Также Slavia призналась, что у нее не всегда есть время выпить утренний кофе, поэтому порой она пьет любимый напиток ближе к вечеру.

Ранее Politeka писала, что экс-супруга Dzidzio Slavia козырнула фигуркой в образе болельщицы: "Как школьница".

Напомним, что DZIDZIO, Вакарчук, Билык и другие звезды, брак которых развалился в 2021-м: "Год разводов".

A еще Politeka сообщала, что DZIDZIO рассказал подробности жизни со Slavia и почему все-таки решился на развод: "Это неправильно...".