Відома українська співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка полетіла на відпочинок з сім’єю, розповіла Каті Осадчій про своє сімейне життя.

Як пише Politeka.net, 31-річна українська співачка, фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, яка полетіла на відпочинок до Об’єднаних Арабських Еміратів із чоловіком Валерієм Бебко, який є креативним продюсером гурту, та маленьким сином, дала інтерв’ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Так, співачка розповіла, що після 10 років спільного життя із Валерієм Бебко (Валом) їхні стосунки стали тільки кращими. Також Саніна зізналася, що планує знову одягнути весільну сукню.

"Ми після Нового року поїдемо на острови і, можливо, замовимо там якусь фотосесію, я візьму гарну сукню. У мене десь є моя весільна сукня, вона збережена, я її викупила, не знаю навіщо, але вона є", - сказала співачка.

Рaніше Politeka писала, що Осадча спантеличила зовнішнім виглядом поруч з "роздягненою" Юлією Саніною і її сім'єю: "Такий контраст...".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в прозорому вбранні показала, як насолоджується сонцем: "Втюрився з першого погляду".

A ще Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss змогла здивувати фігурою на відпочинку в ОАЕ: "Тобі 16 років, Юля?".