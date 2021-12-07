Рідна дочка знаменитої голлівудської актриси і режисера Анджеліни Джолі, Шайло, захопила зовнішністю - в Мережі порівняли фото двох красунь.

Рідна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта росте справжньою красунею, передає Politeka.net. Довгий час ходили чутки, що дівчинка хоче поміняти стать, але не так давно вона вийшла в світ в сукні і підкорила всіх своєю жіночністю.

У мережі не вщухають обговорення зовнішності юної красуні. В одній з фан-груп розмістили знімки, на яких зображені Анджеліна Джолі і Шайло в одному віці.

Публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів. Шанувальники стали сперечатися, на кого ж схожа дівчинка.

"Вона на тата схожа вона прекрасна☺❤️", "схожа на тата, але посмішка Мамина. Красуня!", "Так на батю вона схожа, в кожній групі намагаються зворотне довести", "більше від Пітта в дівчинці, але все одно класна!", "Її дочка копія мами Джолі", " Ось це так!!! Шайло так схожа на свою маму і батька одночасно. ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Шайло народилася в сім'ї акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта в 2006 році. Дівчинка стала першою рідною дитиною пари.

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