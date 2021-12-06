Артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала новий образ, поділившись фотографією в Instagram.
Як пише Politeka.net, Камалія прославилася як найбагатша співачка України, адже вийшла заміж за Мохаммада Захура, мільярдера з Пакистану, який будує бізнес в Україні та Британії. У пари є двоє дітей-дівчатка-близнючки Арабелла і Мірабелла. Зірка також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Камалія була в білому вбранні і з білим волоссям. Також у співачки була чубчик. Як можна зрозуміти, такий образ артистка вибрала для зйомок кліпу.
"Мотор! Камера! Поїхали", - написала Камалія на сторіс.
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До цього Камалія показала стільчик режисера Олени Вінярської.
"Ну що, готові... Скоро починаємо наш політ", - підписані були кадри.
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