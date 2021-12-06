Відомий співак Сергій Лазановський, який у команді Наді Дорофєєвої став переможцем у вокальному проекті "Голос країни", показав образ для нового кліпу.

Як передає Politeka.net, 26-річний Сергій Лазановський випустив нову пісню, приурочену до новорічних свят.

"Дякую. Буду білим", - підписав фото артист.

Пізніше він вирішив показати шанувальникам, як буде виглядати в кліпі. Артист засвітився з сивою бородою і волоссям. Також він приміряв костюм, стилізований під костюм Святого Миколая.

"Ріднусики, у мене для вас сюрприз. Хо-хо-хо. Санто Ніко буде ось такий. Вже чекаю зйомки. Якщо ви хочете так як я, щоб на Новий рік в Україні був наш персонаж Санта Ніко, і замінити Діда Мороза, кидайте максимальну кількість реакцій", - звернувся до шанувальників Лазановский.

Відзначимо, що після участі у вокальному шоу Лазановський активно займається своєю кар'єрою, але великого прориву поки що не послідувало. Співак дає концерти по Україні, а також записує нові пісні, радуючи шанувальників.

Нагадаємо, що Лазановський з келихом здивував заявою:"майте совість".

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