Відомий російський співак Філіп Кіркоров на знімках з дня народження дочки засвітив жінку, яку вважають сурогатною матір'ю його двох дітей.
Як пише Politeka.net, увагу інтерент-користувачів привернув новий пост співака в Instagram.
Нещодавно дочка Кіркорова, Алла-Вікторія, відзначила своє десятиліття. З цієї нагоди її батько пізніше влаштував пишну вечірку, на яку запросив багатьох знаменитостей. Він не міг не поділитися в соцмережах знімками зі свята.
На одному з них поруч з Кіркоровим і його донькою позувала підприємниця Наталія Єфремова. Саме її вважають сурогатною матір'ю двох дітей Кіркорова - Алли-Вікторії і Мартіна.
Втім, сам співак називає її хрещеною мамою своїх дітей. У пості він зізнався, що саме вона організувала свято. Крім того, відомо, що Алла-Вікторія і Мартін називають жінку «мама Наташа».
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"Спасибі кожному за добрі слова, за прекрасні подарунки, за щирі посмішки і чисті серця. Все це диво створила наша хрещена мама Наташа Єфремова на честь ювілею Алли-Вікторії", - написав Кіркоров.
У мережі бурхливо обговорюють знімок з Наталією.
"На першій фотографії мама дівчинки? Як схожі!", "Дуже схожі, одне обличчя", "вона і є їх мама! Сурогатна!", "з Мартіном одне обличчя 100%", "так і є мама але приховують. Кажуть хрещена", "це мама Наташа, її так діти називають", - пишуть люди.
Нагадаємо, Софію Ротару і MARUV застали в Москві в обіймах Кіркорова.
Як повідомляла Politeka, вражений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем.
Також Politeka писала, що трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці.