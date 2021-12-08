Співачка Оля Полякова і артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) насмішили публіку новою витівкою на шоу "Маска" - такого ще не було.

У сьомому випуску 37-річна Полякова, найепатажніший зоряний детектив "Маски", зробила непристойну пропозицію Данилкові, від чого той втратив дар мови. Кадри з цього ефіру, присвяченого серії книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, з'явилися на офіційній сторінці проекту в Instagram, передає Politeka.net.

Полякова з'явилася в ляльковій міні-сукні та з блакитним волоссям. Артистка порівняла себе з великою і солодкою "зефіркою".

Нахилившись до свого сусіда за столом Данилка, шепнула йому на вухо: "Андрію Михайловичу, ти можеш лизнути мене скрізь, 18 мені вже. Але тільки лизнути, з'їсти я себе тут нікому не дам!".

Публіка бурхливо обговорює витівку Полякової. Деяким здається, що зірка в гонитві за епатажем, переступила межу пристойності:

"Красиве шоу!😍"

"10 хвилин і Полякова вже бісить. Голосно і багато іноді буває суддів... 3-х з 5-ти поміняти б🙈. Але шоу круте"

"Полякова стала ще вульгарнішою, ніж у першому сезоні. Кричить, скаче, вульгарні жарти рівня 95 кварталу. Огидно. Якщо її не замінять в 3-му сезоні, то дивитися цю вульгарщину бажання немає. Знайду більш приємне заняття на цей час"

"а може, завдяки Поляковій такі рейтинги програми?"

"Ця базарна баба Полякова розуміє, що шоу дивляться діти? Їй реально треба просто заклеїти рот"

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