Известная певица Ольга Полякова в леопардовом комбинезоне устроила дикие танцы перед своим коллегой по шоу "Маска" Олегом Винником.
Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска".
Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" опубликовали новое видео. На кадрах Ольга Полякова и Олег Винник вышли на сцену шоу "Маска". Певица в леопардовом наряде решила устроить танцы перед артистом. Пока она танцует, Винник оценочно стоял и смотрел на плавные движения певицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
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Впрочем, терпения - праздничная "Маска" будет еще круче, чем мы ожидаем. К тому же под оливье и шампанское отгадывать гораздо веселее!", — пишут на аккаунте.
Однако, украинцы не оценили танцы Поляковой и оставили множество негативных комментариев: "Честно, уже противно смотреть на Полякову", "Она мне нравится. Когда я смотрю маску и там Полякова, мне стыдно за неё, я аж глаза закрываю. Хотя она мне никто", "Поляковой слишком много", "Я на Полякову смотреть не могу, кулинарная, могла бы и постыдиться, хотя бы своих детей, пример подает супер".
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