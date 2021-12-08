Певица Оля Полякова и артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) насмешили публику новой выходкой на шоу "Маска" - такого еще не было.

В седьмом выпуске 37-летняя Полякова, самый эпатажный звездный детектив "Маски", сделала непристойное предложение Данилко, от чего тот потерял дар речи. Кадры с этого эфира, посвященного серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, появились на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.

Полякова появилась в кукольном мини-платье и с голубыми волосами. Артистка сравнила себя с большой и сладкой "зефиркой".

Наклонившись к своему соседу за столом Данилко, шепнула ему на ухо: "Андрей Михайлович, ты можешь лизнуть меня везде, 18 мне уже. Но только лизнуть, съесть я себя здесь никому не дам!".

Публика бурно обсуждает выходку Поляковой. Некоторым кажется, что звезда в погоне за эпатажем, переступила грань приличия:

"Красивое шоу!😍"

"10 минут и Полякова уже бесит. Громко и много иногда бывает судей... 3-х из 5-ти поменять бы🙈. Но шоу крутое"

"Полякова стала ещё вульгарнее, чем в первом сезоне. Орёт, скачет, пошлые шуточки уровня 95 квартала. Отвратительно. Если её не заменят в 3-м сезоне, то смотреть эту вульгарщину желания нет. Найду более приятное занятие на это время"

"а может, благодаря Поляковой такие рейтинги программы?"

"Эта базарная баба Полякова понимает, что шоу смотрят дети? Ей реально надо просто заклеить рот"

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