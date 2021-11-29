Новый персонаж на шоу "Маска" - Норка - заставила звездного детектива Андрея Данилко (Верку Сердючку) распереживаться.

Так, Норка-искусительница в разноцветном жилете и с блестящей шубкой заинтриговала зрителей и детективов на шоу "Маска". Соответствующие кадры появились на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Ведущий "Маски" Владимир Остапчук в образе Гарри Поттера сразу заявил: "Андрей Михайлович, это по вашу душу!".

Отмечается, что Данилко ждал появление этой артистки (или артиста) целых два сезона.

"Кто это?", - изумленно спросила у певца его коллега-детектив Настя Каменских.

"Я не могу сказать!", - Данилко, похоже, растерялся.

"Если вы меня не угадаете, Андрюша меня поцелует!", - а вот Норка, кажется, уверена в своей победе.

Публика гадает в комментариях, кто может скрываться за этой маской. Главная борьба развернулась вокруг солистки Go_A Екатерины Павленко, певицы Maruv и светской львицы Даши Астафьевой.

"Я думаю что Норка - Катя из Go_A, хотя надо услышать подсказки и как она поет. Реакция детективов указывает на то, что все конкретно ахренели, когда снимали вторую маску, кроме Данилко - тогда скорее всего откроют Мухомора, а там Кензов, а Данилко его изначально узнал"

"Я думаю это Астафьева🔥"

"Дашка Астафьева))))"

"Да лааадно))) Всё-таки Норка"

"Норка напоминает Марув"

"Маска ни о чем Норки - зато, тот, кто внутри, огонь 🔥"

Напомним, Данилко с мамой Сердючки оконфузились перед Каменских на шоу "Маска": "Спасибо, Андрей Михайлович!"

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