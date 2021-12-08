Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка перемогла в "Холостяку" з Максом Михайлюком, розповіла про своє життя після проекту.
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є успішною вітчизняною гімнасткою, яка вирішила спробувати свої сили в шоу "Холостяк". Хоч Красуня і перемогла на проекті, але відносини з Максом Михайлюком побудувати не вдалося. На нових сторіс в Instagram Даша показала себе під час першої вечірки на проекті і розповіла, як змінилося її життя після шоу.
На першому фото гімнастка була в білій сукні. Даша задерла ногу, вражаючи гнучкістю.
"Млинець. Я зовсім забула. Минуло ж рівно два роки з першої вечірки", - написала Даша.
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На другому фото Ульянова була вже в іншому платті.
"Ніколи не втомлюся дякувати цей проект. Дякувати за те, що змінив моє життя. Допоміг відкритися і в той же час-відрив мене. Познайомив з вами. І тепер ви Моя інстафемілі. Познайомив з безліччю чудових людей. Таке буває тільки раз в житті. І у мене це було. Спасибі", - сказала Даша.
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