Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая победила в "Холостяке" с Максом Михайлюком, рассказала о своей жизни после проекта.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является успешной отечественной гимнасткой, которая решила попробовать свои силы в шоу "Холостяк". Хоть красотка и победила на проекте, но отношения с Максом Михайлюком построить не удалось. На новых сторис в Инстаграм Даша показала себя во время первой вечеринки на проекте и рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу.

На первом фото гимнастка была в белом платье. Даша задрала ногу, впечатляя гибкостью.

"Блин. Я совсем забыла. Прошло же ровно два года с первой вечеринки", - написала Даша.

На втором фото Ульянова была уже в другом платье.

"Никогда не устану благодарить этот проект. Благодарить за то, что изменил мою жизнь. Помог открыться и в то же время - отрыл меня. Познакомил с вами. И теперь вы моя инстафемили. Познакомил с множеством чудесных людей. Такое бывает только раз в жизни. И у меня это было. Спасибо", - сказала Даша.

Напомним, Даша Квиткова и Ульянова из "Холостяка" высказались о выборе Златы Огневич

А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова изумила видом во время тренировки

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова в одной ночнушке показала себя настоящую



