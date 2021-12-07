Завершился второй сезон романтического шоу "Холостячка". Певица Злата Огневич сделала свой выбор - артистка призналась в чувствах бизнесмену Андрею Задорожному.

Неожиданный финал всколыхнул участников предыдущих сезонов "Холостячки" и "Холостяка". В частности, о выборе Огневич высказались Даша Ульянова (победительница "Холостяк 10" с Максом Михайлюком), Даша Квиткова (получившая заветное кольцо от "Холостяка 9" Никиты Добрынина и единственная за все сезоны, кто реально вышел замуж за героя шоу), а также Алексей Тригубенко (экс-фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной, получивший отворот-поворот в шаге от победы).

Ульянова призналась, что ее удивил выбор Огневич.

"Ни за кого... (не болела, - ред.) Я просто смотрела, анализировала, но выбор, мягко говоря, удивил)))", - сообщила она в своих "сториз".

Квиткова резко отреагировала на хейт в сторону "Холостячки" и ее избранника: "Злата выбирала для себя, не для кого-то. Если вам не нравится, это ок. Главное, что Злате нравится) Но этот хейт🤮. Давайте думать глубже. Нас там не было, чтобы утверждать, что чувств нет".

А вот на Тригубенко, похоже, нахлынули неприятные воспоминания. Молодой человек поддержал Дмитрия Шевченко, которому Огневич отказала в самом конце. Год назад он был в той же ситуации.

"Вчера как будто еще раз посмотрел свою финальную серию. Очень хорошо понимаю переживания Димы. Мы никогда не можем знать, сложится пара или нет. Главное - выбирать сердцем ❤️"

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