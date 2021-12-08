Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вразила фігурою на відпочинку разом з подругою, вирішила також показати досить яскравий кадр з узбережжя.

Никитюк звикла показувати в Мережі, як зазвичай веселиться на відпочинку, проводить зйомки телешоу разом з колегами або дивує виступами на різних шоу. Причому Леся нерідко потрапляє в комічні ситуації, але з легкістю може посміятися над собою.

Заради того, щоб показати на відпочинку ідеальний образ, Никитюк не один місяць тренувалася в залі і ходила до масажиста і косметолога. Більш того, не раз вона помічала, що при цьому харчування і не думає обмежувати.

Цього разу на пляжному кадрі Леся блиснула вигинами з кращого ракурсу, позуючи в білому костюмі. У мережі підтримали:

"така мила і хороша; Мені подобається настрій; теж хотілося б; відпочити від відпочинку пора; не заздріть, а Отримуйте таке ж, розумію; Леся Іванівна бушує ❤️; Леся щедра душа😍❤️; апетитно влаштувалася; ось це смачний відпочинок".

Раніше ми писали, телеведуча Леся Нікітюк разом зі своєю подругою Валерією вирушила на відпочинок в Кабо-Верде - держава на 18 островах в Атлантичному океані в 620 км від західного узбережжя Африки. Никитюк разом з подругою вибрали самий плоский з усіх островів країни Сал.

Раніше Politeka писала, що Нікітюк показала підтягнуту фігуру і розкрила секрет схуднення: "як їй це вдається?".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком на островах в Атлантичному океані: "Погнали на розвідку...".

A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк насмішила "непристойною" знахідкою в африканській подорожі:"на такій екскурсії ще не була".