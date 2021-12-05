Телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила на відпочинок в екзотичну країну, показала, як там проводить час.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною телеведучою. Зірка нещодавно вирушила на відпочинок в острівну Республіку Кабо Верде. Це країна розташована на 18 островах в Атлантичному океані в 620 км від західного берега Африки. Тепер Нікітюк активно ділиться фото і відео в Instagram зі свого відпочинку.
На нових сторіс Леся показала Острів Сал, одному з 18 островів держави.
"Погнали на розвідку острова Сал", - написала Леся.
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На другому сторіс Нікітюк показала "першу зупинку" на березі.
На ще одному сторіс вже була сама Леся. Зірка одягла окуляри і білий топік, позуючи біля берега, поки вітер задував мікрофон. Кадри вийшли досить ефектними.
"А тепер оригінальний звук", - написала Нікітюк під сторіс в Instagram.
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