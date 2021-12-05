Телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила на відпочинок в екзотичну країну, показала, як там проводить час.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною телеведучою. Зірка нещодавно вирушила на відпочинок в острівну Республіку Кабо Верде. Це країна розташована на 18 островах в Атлантичному океані в 620 км від західного берега Африки. Тепер Нікітюк активно ділиться фото і відео в Instagram зі свого відпочинку.

На нових сторіс Леся показала Острів Сал, одному з 18 островів держави.

"Погнали на розвідку острова Сал", - написала Леся.

На другому сторіс Нікітюк показала "першу зупинку" на березі.

На ще одному сторіс вже була сама Леся. Зірка одягла окуляри і білий топік, позуючи біля берега, поки вітер задував мікрофон. Кадри вийшли досить ефектними.

"А тепер оригінальний звук", - написала Нікітюк під сторіс в Instagram.

Нагадаємо, Леся Нікітюк у крихітному купальнику розкрила свою надздібність

А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк під час поїздки в Африку потрапила в справжню пригоду

Також Politeka писала, що Нікітюк блиснула перед суддями "Танців з зірками" у сукні з розрізом від стегна



