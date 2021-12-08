Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впечатлила фигурой на отдыхе вместе с подругой, решила также показать довольно яркий кадр с побережья.

Никитюк привыкла показывать в сети, как обычно веселится на отдыхе, проводит съемки телешоу вместе с коллегами или удивляет выступлениями на разных шоу. Причем Леся нередко попадает в комичные ситуации, но с легкостью может посмеяться над собой.

Ради того, чтобы показать на отдыхе идеальный образ, Никитюк не один месяц тренировалась в зале и ходила к массажисту и косметологу. Более того, не раз она подмечала, что при этом питание и не думает ограничивать.

В этот раз на пляжном кадре Леся сверкнула изгибами с лучшего ракурса, позируя в белом костюме. В сети поддержали:

«такая милая и хорошая; Мне нравится настрой; тоже хотелось бы; Отдохнуть от отдыха пора; не завидуйте, а получайте такое же, понимаю; Леся, не бушуй❤️; Леся щедрая душа😍❤️; аппетитно устроилась; вот это вкусный отдых».

Ранее мы писали, телеведущая Леся Никитюк вместе со своей подругой Валерией отправилась на отдых в Кабо-Верде - государство на 18 островах в Атлантическом океане в 620 км от западного побережья Африки. Никитюк вместе с подругой выбрали самый плоский из всех островов страны Сал.

Ранее Politeka писала, что Никитюк показала подтянутую фигуру и раскрыла секрет похудения: "Как ей это удается?".

Напомним, что Леся Никитюк похвасталась роскошным отдыхом на островах в Атлантическом океане: "Погнали на разведку...".

A еще Politeka сообщала, что Никитюк насмешила "неприличной" находкой в африканском путешествии: "На такой экскурсии еще не была".