Український артист MELOVIN, який брав участь у цьому сезоні "Танців з зірками", розповів про свою можливість виступати в Росії.

Як пише Politeka.net, MELOVIN (Констанатин Бочаров) епатажний український артист, який нещодавно зробив камінг-аут, виступаючи на Atlas Weekend 2021. Також зірка брав участь у шоу" Танці з зірками", але перемогти на паркеті йому не вдалося. В інтерв'ю для "Української правди" співак розповів про Росію і чи поїхав би він туди виступати.

"Ти б в Росію не поїхав би?",- запитали у MELOVIN'А.

"Я не хочу. Я б хотів, звичайно, поїхати там виступити, у мене там багато фанатів. Дуже багато, реально дуже багато. Я розумію, що я можу там зібрати зал. Звичайно, я чекаю якогось моменту, що вже зважитися і щось буде нормальне. Бісити. Реально бісить", - сказав артист.

"Звичайно, Я розумію все. Розумієш, засмучує звичайно факт що до нас їздити з концертами можна російським артистам, а українським артистам не можна. Ганьба, розумієш? Хоча при цьому наші артисти виїжджаючи туди везуть гроші сюди, вони починають годувати всіх команди, всі сюди", - додав про несправедливість MELOVIN.

А чому ти тоді не їдеш?",- поставила питання інтерв'юер.

"Стрьомно, звичайно. У мене є батьки", - відповів артист.

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