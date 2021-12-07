Український артист MELOVIN, який брав участь у цьому сезоні "Танців з зірками", розповів про свою можливість виступати в Росії.
Як пише Politeka.net, MELOVIN (Констанатин Бочаров) епатажний український артист, який нещодавно зробив камінг-аут, виступаючи на Atlas Weekend 2021. Також зірка брав участь у шоу" Танці з зірками", але перемогти на паркеті йому не вдалося. В інтерв'ю для "Української правди" співак розповів про Росію і чи поїхав би він туди виступати.
"Ти б в Росію не поїхав би?",- запитали у MELOVIN'А.
"Я не хочу. Я б хотів, звичайно, поїхати там виступити, у мене там багато фанатів. Дуже багато, реально дуже багато. Я розумію, що я можу там зібрати зал. Звичайно, я чекаю якогось моменту, що вже зважитися і щось буде нормальне. Бісити. Реально бісить", - сказав артист.
Філіп Кіркоров на сімейному святі зважився показати "маму Наташу" своїх дітей: "Як схожі"
Хіменес-Браво більше не живе один, суддя "Майстер Шеф" в захваті: "Як добре, коли..."
Злата Огневич і Задворний зізналися, що з ними сталося після "Холостячки": не можуть згадувати це без сліз
Комаров зі "Світ навиворіт" розцвів поряд із на 14 років молодшою дружиною: щасливі кадри
Дружина "Холостяка" Добриніна у вузенькому костюмі показала, наскільки встигла схуднути: кадри
"Звичайно, Я розумію все. Розумієш, засмучує звичайно факт що до нас їздити з концертами можна російським артистам, а українським артистам не можна. Ганьба, розумієш? Хоча при цьому наші артисти виїжджаючи туди везуть гроші сюди, вони починають годувати всіх команди, всі сюди", - додав про несправедливість MELOVIN.
А чому ти тоді не їдеш?",- поставила питання інтерв'юер.
"Стрьомно, звичайно. У мене є батьки", - відповів артист.
Нагадаємо, Melovin і Ліза Русина несподівано отримали кубок переможця "Танців з зірками"
Також Politeka повідомляла, що Дикусар, Онуфрійчук, Войтенко та інші відгукнулися на повернення Melovin'а в "Танці з зірками"
А ще Politeka писала, що Melovin після поразки в Танцях з зірками приймає привітання з важливого приводу