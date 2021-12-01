Известный исполнитель и участник "Танців з зірками" Melovin (Костя Бочаров) поделился в сети яркими кадрами с кубком победителя в руках.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Melovin, который прошлым летом сделал каминг-аут, и недавно принимал участие в "Танцях з зірками", поделился в Instagram яркими кадрами с кубком победителя в руках. Причем, на снимках есть также и партнерша Кости по танцах Лиза Русина, и она тоже с кубком.

Как оказалось, Melovin вместе с Лизой встретились с "меловинаторами" – фан-клубом певца, именно поклонники и подарили этой парочке кубки победителей. Судя по снимкам, встреча прошла в веселой и теплой атмосфере. В подписи к публикации Бочаров написал: "Мэловинаторы, вы удивительные! Как же я без вас раньше существовал? А ну делитесь в комментариях (с какой песни вы застряли в нашей большой семье!?".

Поклонники тут же принялись комментировать фото, отвечая на вопрос Melovin, рассказывая о любимых песнях артиста: "И все-таки… Мой личный победитель в Танцах – это ты. Это вы с Лизой. И вы, как никто другой, были достойны кубка", "Я сама не знаю, как существовала без твоего творчества, без такой мощной фанбазы", "Вообще не знаю, как я раньше без тебя существовала и без всей этой нашей Мэловселенной! Люблю тебя очень!", "Меня не песней зацепило. С ними я уже знакомилась потом. Сначала было интервью".

Напомним, Потап увел партнершу Melovina по "Танцям з зірками" и дал с ней жару: "Прям зажигает...".

Как сообщала Politeka, Melovin после поражения в Танцях з зірками принимает поздравления по важному поводу: "Это твой личный прорыв".

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