Украинский артист MELOVIN, который участвовал в этом сезоне "Танців з зірками", рассказал о своей возможности выступать в России.

Как пишет Politeka.net, MELOVIN (Констнатин Бочаров) эпатажный украинский артист, который недавно сделал каминг-аут, выступая на Atlas Weekend 2021. Также звезда брал участие в шоу "Танці з зірками", но победить на паркете ему не удалось. В интервью для "Української правди" певец рассказал о России и поехал ли бы он туда выступать.

"Ты бы в Россию не поехал бы?", - спросили у MELOVIN'а.

"Я не хочу. Я бы хотел, конечно, поехать там выступить, у меня там много фанатов. Очень много, реально очень много. Я понимаю, что я могу там собрать зал. Конечно, я жду какого-то момента, что уже решиться и что-то будет нормальное", - сказал артист.

"Конечно, я понимаю все. Понимаешь, расстраивает конечно факт что к нам ездить с концертами можно российским артистам, а украинским артистам нельзя. Позор, понимаешь? Хотя при этом наши артисты выезжая туда везут деньги сюда, они начинают кормить всех команды, все сюда", - добавил о несправедливости MELOVIN.

А почему ты тогда не едешь?", - задала вопрос интервьюер.

"Стремно, конечно. У меня есть родители", - ответил артист.

Напомним, Melovin и Лиза Русина неожиданно получили кубок победителя "Танців з зірками"

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