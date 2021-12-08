Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова молить про допомогу через проблеми зі спиною.
Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу" Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.
Так, цього разу танцівниця опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ілона Гвоздьова звертається до своїх шанувальників і просить про допомогу. Хореограф прокинулася, встала з ліжка і відчула защемлення в спині.
"Друзі, всім Добрий день. У мене НП тут сталося зі спиною. Порадьте, будь ласка, хорошого остеопата або масажиста в Києві. Терміново! На сьогодні. Якесь обмеження між лопатками сталося, шию не вправо, не вліво повернути нереально. Боляче і руки не підіймаються. Чи то професійна старість, чи то пора на спокій", - попросила про допомогу Ілона Гвоздьова.
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