У мережі опублікували бекстейдж-відео зі зйомок кліпу Дана Балана, яке він видалив зі свого каналу в ютуб, шанувальники тут же почали обговорювати.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Дану Балану, опублікували яскраве відео зі зйомок кліпу артиста на новий хіт "Любов як у піснях". У ролику молдавського мачо можна побачити в компанії молодої дівчини, яка стала головною героїнею кліпу.

На кадрах відео можна побачити теплоту, з якою Дан відноситься до актриси з кліпу. Він дуже трепетно поводиться з нею, щось підказує по робочих моментах і просто весело спілкується. Також в ролику можна побачити знімальну групу та інших акторів, а також дивовижну локацію і сам знімальний процес.

У коментарях до публікації користувачі почали активно обговорювати відео: "Так здорово, що ми це побачили, зйомки прекрасні. Спасибі величезне", "Цікаво, чому Дан видалив це відео на своєму каналі", "Любов як у піснях", "Дивитися за Даном під час роботи одне задоволення, побільше бекстейджів було", "Цікаво, як Дан працює над кліпом", "Супер. Красиво і талановито. Така спокійна і зворушлива атмосфера в команді", "Прекрасна робота! Відмінна команда!".

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