Известный молдавский исполнитель Дан Балан приревновал украинскую певицу Тину Кароль к участнику "Голосу країни".

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной роману Дана Балана и Тины Кароль, опубликовали забавный видеофрагмент со съемок "Голосу країни". В нем можно увидеть, как молдавский мачо приревновал украинскую диву к одному из участников вокального шоу.

В ролике Кароль повернувшись к Потапу начала обсуждать участника: "А я хочу сказать об участнике, что он красавчик. Девушки вы согласны?". Потап с Тиной согласился, как и зал, который тут же взорвался аплодисментами.

А вот Дану такие слова о другом мужчине не понравились, что он и высказал Тине. "Не разочаровывай меня", - с неким кокетством сказал он.

В комментариях к видео начали обсуждать ролик с Тиной и Даном: "Я понимаю он не местный, но иногда ощущение, что он выпил или того чего", "Выставила Дана как общую эстафету", "В Дана губы онемели от услышанного", "Данчик в шоке".

Напомним, Дан Балан вскочил с места, увидев Кароль, появилось видео момента: "Буду всегда с тобой".

Как сообщала Politeka, Дан Балан в объятиях красивой брюнетки привел в смятение своих поклонниц: "С Тиной смотрелся лучше, но...".

Также Politeka писала, что 63-летнюю маму Дана Балана осыпали комплиментами за появление в мини-платье: "Оставайтесь такой".