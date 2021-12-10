В сети опубликовали бэкстейдж-видео со съемок клипа Дана Балана, которое он удалил со своего канала в ютуб, поклонники тут же начали обсуждать.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану Балану, опубликовали яркое видео со съемок клипа артиста на новый хит "Любовь как в песнях". В ролике молдавского мачо можно увидеть в компании молодой девушки, которая стала главной героиней клипа.

На кадрах видео можно увидеть теплоту, с которой Дан относится к актрисе из клипа. Он очень трепетно ведет себя с ней, что-то подсказывает по рабочим моментам и просто весело общается. Также в ролике можно увидеть съемочную группу и других актеров, а также удивительную локацию и сам съемочный процесс.

В комментариях к публикации пользователи начали активно обсуждать видео: "Так здорово, что мы это увидели, съёмки прекрасны. Спасибо огромное", "Интересно, почему Дан удалил это видео на своём канале", "Любовь как в песнях", "Смотреть за Даном во время работы одно удовольствие, побольше б таких бэкстейджей было", "Интересно, как Дан работает над клипом", "Супер. Красиво и талантливо. Такая спокойная и умилительная атмосфера в команде", "Прекрасная работа! Отличная команда!".

Напомним, Дан Балан приревновал Кароль в присутствии Потапа, появилось видео: "Не разочаровывай меня".

Как сообщала Politeka, Дан Балан вскочил с места, увидев Кароль, появилось видео момента: "Буду всегда с тобой".

Также Politeka писала, что Дан Балан и Тина Кароль на сцене популярного шоу вызвали всплеск эмоций: "Мне очень больно".