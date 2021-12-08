Відома спортсменка і молода мама Лілія Подкопаєва поділилася в мережі чарівним фото в модному образі посеред міста.

Як повідомляє Politeka.net, відома художня гімнастка, Олімпійська чемпіонка і молода мама Лілія Подкопаєва може похвалитися не тільки приголомшливою природною красою, але і відмінним почуттям стилю. У своєму Instagram зірка спорту часто радує шанувальників яскравими фото, і в цей раз поділилася незвичайним кадром з прогулянки, на якому позує в стильному цибулі.

На знімку Лілія відображена під час переходу по дорозі серед мегаполісу, вона кокетливо обернулася до фотографа. Перед камерою красуня з'явилася в стильному червоному тренчі, чорних вузьких брюках і модних черевиках на підборах. Волосся спортсменки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "Якщо не зараз, то коли? Якщо не ти, то хто?". Шанувальники тут же почали коментувати публікацію красуні: "Так, жити потрібно "тут і зараз" і не відкладати життя на потім", "Ліля, ви – красуня", "Ліля, перевірте смс", "Красуня", "Дуже стильна", "Вам дуже личить".

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