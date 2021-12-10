У мережі показали, як виглядає відома актриса і гумористка з "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова, яку замінили на "Танцях з зірками" через отриману травму.

Як передає Politeka.net, Анастасія Оруджова є відомою українською актрисою і гумористкою. Нещодавно вона оголосила про те, що стала новою учасницею шоу "Танці з зірками". Як відомо, перед участю в шоу дівчина змогла схуднути на 30 кілограмів. Однак, після першого ефіру її замінили на проєкті через отриману травму.

Так, цього разу на фан-сторінці Олени Кравець в Instagram опублікували нові сторіз. На кадрах проходить репетиція спецпроекту гумористичного шоу "Ліга Сміху", на якій засвітилася Анастасія Оруджова. Як видно, актриса після травми та операцій без проблем пересувається по майданчику.

"Кращі йдуть першими, але ти куди ж Льоша? Ти повинен був бути до кінця", - пожартувала Анастасія Оруджова.

Нагадавши, Анастасія Оруджова була учасницею проєкту "Танці з зірками". Однак, після першого ефіру її замінили через отриману травму. Актриса порвала зв'язку і надірвала корінь меніска, після проєкту їй зробили операцію і незабаром належить ще одна.

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