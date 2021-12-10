Відома танцівниця, хореограф і переможниця одного з сезонів проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова страждаюча від болю, здивувала своєю появою на паркеті.
Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомим хореографом. Також вона здобула перемогу в 5-му сезоні шоу "Танці з зірками" разом зі своїм партнером - Ігорем Ласточкіним.
Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова поскаржилася на гострі болі в спині та попросила про допомогу, знайти їй фахівця. Однак, наперекір цьому, вона вийшла на паркет зі своїми учнями та станцювала. Варто відзначити, що Ілона Гвоздьова викладає студентам танці в одному з університетів.
"Найкращі ліки проти болю в спині - танці зі студентами КНУКіМ. Перевірила особисто на собі", розповіла ілона Гвоздьова.
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