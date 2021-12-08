Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева показала, как отрывается на вечеринке, после жалоб на проблемы со здоровьем.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Она решила показать эффектный образ, в котором танцевала на блогерской вечеринке.

Гвоздева зажигала под музыку в необычном полупрозрачном костюме со сверкающей бахромой, под которым просвечивалось черное белье. Отдельной изюминкой ее образа стала обувь на огромной платформе.

«Сегодня на блогерской вечеринке Девчонки прозвали меня «Ёлочкой». Первый корпоратив в жизни, на котором я работала и отдыхала одновременно», - написала Гвоздева.

Поклонники танцовщицы тут же отреагировали.

«восторг! Какая ты», «Я в прошлую пятницу тоже в клубе так танцевала, ну, мне тогда так казалось…», «Это нереально красиво! Какая красота. На мой взгляд, костюм делает отсылку к образам Рианны», «Дурочкой, а не елочкой», - пишут люди.

Отметим, что незадолго до танцев на вечеринке Гвоздева жаловалась на здоровье. Утром она рассказала, что встала с кровати и почувствовала защемление в спине.

Напомним, беда у Илоны Гвоздевой, звезда "Танців з зірками" молит о помощи.

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева выплеснула накипевшие обиды на "Танці з зірками".

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева публично попросила прощения у своей мамы.