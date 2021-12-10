Известная танцовщица, хореограф и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева страдающая от боли, удивила своим появлением на паркете.
Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известным хореографом. Также она одержала победу в 5-ом сезоне шоу "Танці з зірками" вместе со своим партнером - Игорем Ласточкиным.
Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Напомним, недавно Илона Гвоздева пожаловалась на острые боли в спине и попросила о помощи, найти ей специалиста. Однако, несмотря на это, она вышла на паркет со своими учениками и станцевала. Стоит отметить, что Илона Гвоздева преподает студентам танцы в одном из университетов.
"Лучшее лекарство от болей в спине - танцы со студентами КНУКИМ. Проверила лично на себе", рассказала Илона Гвоздева.
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