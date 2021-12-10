Учасник "Танців з зірками" і популярний український актор з серіалу "Слід" Олексій Суровцев розповів про проблеми зі здоров'ям.

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором. Він прославився завдяки своїй грі в серіалі "Слід". Також, він брав участь у популярному шоу "Танці з зірками" зі своєю партнеркою Машею Колосовою. Однак, після третього ефіру їм довелося покинути проєкт.

Так, на цей раз актор опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олексій Суровцев поскаржився на свій стан здоров'я через отруєння. Йому довелося відмовитися від зйомок у серіалі "Слід", і він попередив, що кілька серій будуть без нього.

"Вчора отруївся, всю ніч...Ще й спину зірвав! Сьогодні постільний режим", - розповів Олексій Суровцев.

"Взяв тиждень вихідних, так що пару серій без мене", — додав екс-учасник шоу "Танці з зірками".

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