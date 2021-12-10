Участник "Танців з зірками" и популярный украинский актер из сериала "След" Алексей Суровцев рассказал о проблемах со здоровьем.
Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером. Он прославился благодаря своей игре в сериале "След". Также, он принимал участие в популярном шоу "Танці з зірками" со своей партнершей Машей Колосовой. Однако, после третьего эфира им пришлось покинуть проект.
Так, на этот раз актер опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алексей Суровцев пожаловался на своё состояние здоровья из-за отравления. Ему пришлось отказаться от съемок в сериале "След", и он предупредил, что несколько серий будут без него.
"Вчера отравился, всю ночь...Еще и спину сорвал! Сегодня постельный режим", — рассказал Алексей Суровцев.
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"Взял неделю выходных, так что пару серий без меня", — добавил экс-участник шоу "Танці з зірками".
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