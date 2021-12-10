Участник "Танців з зірками" и популярный украинский актер из сериала "След" Алексей Суровцев рассказал о проблемах со здоровьем.

Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером. Он прославился благодаря своей игре в сериале "След". Также, он принимал участие в популярном шоу "Танці з зірками" со своей партнершей Машей Колосовой. Однако, после третьего эфира им пришлось покинуть проект.

Так, на этот раз актер опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алексей Суровцев пожаловался на своё состояние здоровья из-за отравления. Ему пришлось отказаться от съемок в сериале "След", и он предупредил, что несколько серий будут без него.

"Вчера отравился, всю ночь...Еще и спину сорвал! Сегодня постельный режим", — рассказал Алексей Суровцев.

"Взял неделю выходных, так что пару серий без меня", — добавил экс-участник шоу "Танці з зірками".

Ранее сообщалось, Суровцева из "Танців з зірками" после расставания с девушкой видят новым "Холостяком": "Круто будет"

Также, участник "Танців з зірками" рассказал о тяжелом разводе после 12 лет брака: "Продолжаю любить"

Politeka рассказывала, актер и экс-участник "Танців з зірками" Суровцев признался, почему не поздравил Логая: "Запомните..."