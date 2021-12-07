Танцор рассказал, что думает по этому поводу

Известный актер Артур Логай рассказал, кто его не поздравил с победой на шоу "Танці з зірками", после чего тот ответил в Инстаграм, что думает по этому поводу.

Артур Логай и Анна Карелина завоевали победу на шоу "Танці з зірками-2021", передает Politeka.net. Артист вместе с партнершей не скрывают радости и в новом интервью Кате Осадчей рассказали, что праздновали до утра.

Кроме того, оба поделились, что получили поздравления от всех бывших участников сезона кроме танцора и актера Алексея Суровцева. Однако, по словам Артура Логая, он не волнуется по этому поводу, и поблагодарил того за искренность.

Примечательно, что ранее в своем посте Суровцев назвал актера "человеком косолапыми ногами и кривоватыми руками", но похвалил Анну Карелину.

"Феноменальная, универсальная, суперстройная танцовщица, которой я пока не видел равных", - написал танцор.

В новом стори Инстаграм Суровцев рассказал, почему не поздравил актера с победой.

"Запомните, я не лицемер, чтобы делать и говорить то, что я не хочу. А вы бы подошли, если бы были не согласны с результатом? Кстати, Карелину я поздравил, потому что она достойна победы", - написал танцор.

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