Актера из сериала "След" и участника "Танців з зірками" Алексея Суровцева видят новым "Холостяком" после расставания с его избранницей - Анной.

Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером и спортсменом. Он прославился благодаря своей игре в сериале "След" и участию в шоу "Танці з зірками". Также Алексей Суровцев является трехкратным чемпионом Украины по стриптизу.

Так, на этот раз актер опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Алексей Суровцев предстал со своей партнершей по "Танцям з зірками" Машей Колосовой. Под фото он рассказал о том, что после его недавнего расставания с девушкой Анной, его подозревают о романе с партнершей. Также, считают, что это всё фейковая информация, ради участия в проекте "Холостяк".

"После моего поста о расставании с Аней понеслись комментарии, статьи, что я и на холостяка иду, и что наше расставание - фейк, именно для того, чтобы я принял участие в "Холостяке", и что у меня роман с Машей Колосовой. А вы что думаете по этому поводу, что-то из этого правда?", — спросил Алексей Суровцев.

Поклонники артиста оставили множество комментариев под фото: "Цирк", "Всё остальное не важно, а роман с Машей очень даже", "Личная жизнь! должна быть даже у публичных людей! А вот в "холостяке" или"холостячке" - хотелось бы на тебя посмотреть..", "Лёш, а сходи на Холостяка) круто будет", "Правды нет! А вот на счёт "Холостяка" подумать можно!".

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