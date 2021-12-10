Українська співачка Євгенія Власова, яка брала участь у шоу" Танці з зірками", розповіла про сімейну трагедію в інтерв'ю для ані Олицької.

Як пише Politeka.net, 43-річна Євгенія Власова на сцені більше 20 років. Зірка в 2021 році вирішила взяти участь в шоу "Танці з зірками", де вилетіла за кілька ефірів до фіналу. Зірка вирішила дати інтерв'ю Ані Олицької, в якому розповіла про своє дитинство та сімейну трагедію:

"Моє дитинство. Воно дуже самотнє. Я була дуже самотньою. Ось напевно з дитинства я вже спиратися на себе. Що моя мама мене рано народила, 18 років, вона була кинута моїм батьком. Людей же не цікавила, що це була прекрасна чиста дівчина проживає свою трагедію з дитиною на руках, що залишилася без квартири, без будинку, без чоловіка, без батьків. Тому що моя мама знала з 13 років інтернат. Бачачи вдома абсолютно порядну, прекрасну жінку я чула гидоти від сусідів. Я пам'ятаю, як мені плювали в очі сусідські діти. Просто я пам'ятаю, як слюні витирала. Ні за що", - сказала Власова.

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