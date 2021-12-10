Украинская певица Евгения Власова, которая участвовала в шоу "Танці з зірками", рассказала о семейной трагедии в интервью для Ани Олицкой.

Как пишет Politeka.net, 43-летняя Евгения Власова на сцене более 20 лет. Звезда в 2021 году решила принять участие в шоу "Танці з зірками", где вылетела за несколько эфиров до финала. Звезда решила дать интервью Ани Олицкой, в котором рассказала о своем детстве и семейной трагедии:

"Мое детство. Оно очень одинокое. Я была очень одинокой. Вот наверное с детства я уже опираться на себя. Что моя мама меня рано родила, 18 лет, она была брошена моим отцом. Людей же не интересовала, что это была прекрасная чистая девушка проживающая свою трагедию с ребенком на руках, оставшаяся без квартиры, без дома, без мужа, без родителей. Потому что моя мама знала с 13 лет интернат. Видя дома абсолютно порядочную, прекрасную женщину я слышала гадости от соседей. Я помню, как мне плевали в глаза соседские дети. Просто я помню, как слюни вытирала. Ни за что", - сказала Власова.

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