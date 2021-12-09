Обраниця головного героя 11 сезону шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан підкорила видом на свіжих фото, де вона постала в обтягуючій сукні.
Як пише Politeka.net, в Instagram красуня поділилася з шанувальниками кадрами, на яких вона кокетливо спустила сукню, показавши свої тонкі ключиці і акуратні плечі. Наряд вигідно підкреслив струнку фігурку дівчини.
"Мені знову 18. Хочу сказати спасибі моїм рідним, які завжди поруч, спасибі друзям за дружбу і що зі мною йдете по життю...спасибі мій ведмедик @kanyeeebear тобі, що увірвався в моє життя і робиш мене щасливою. Мені дуже подобається моє життя і з кожним роком стає все цікавіше. Любіть. Любов - це найголовніше", - підписала фото зірка, додавши, що міцно цілує всіх своїх шанувальників.
У коментарях дівчині залишили масу приємних слів і поздоровлень.
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"Сильно сильно лю! З днем народження, Крихітка! Чекаю!) Ми з тобою обов'язково повинні цю подію добре відзначити!", "Яка красива", "Жінкам потрібна турбота. Видно, що про вас піклуються», - пишуть користувачі Мережі.
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