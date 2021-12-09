Избранница главного героя 11 сезона шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан покорила видом на свежих фото, где она предстала в обтягивающем платье.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотка поделилась с поклонниками кадрами, на которых она кокетливо спустила платье, показав свои тонкие ключицы и аккуратные плечи. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигурку девушки.

«Мне снова 18. Хочу сказать спасибо моим родным, которые всегда рядом, спасибо друзьям за дружбу и что со мной идёте по жизни…Спасибо мой Мишка @kanyeeebear тебе, что ворвался в мою жизнь и делаешь меня счастливой. Мне очень нравится моя жизнь и с каждым годом становится все интереснее. Любите. Любовь - это самое главное», - подписала фото звезда, добавив, что крепко целует всех своих поклонников.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Сильно сильно лю! С днем рождения, крошка! Жду!) Мы с тобой обязательно должны это событие хорошо отметить!», «Какая красивая», «Женщинам нужна забота. Видно, что о вас заботятся», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Богдан вышла на связь после пропажи в Мексике: "Мы ушли в...".

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