Обраниця героя реаліті-шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан, яка полетіла з коханим на відпочинок у Мексику, вийшла на зв’язок в Instagram після двох днів відсутності.
Як пише Politeka.net, декілька днів тому модель Анна Богдан разом із головним героєм реаліті "Холостяк-11" Михайлом Заливако полетіла на відпочинок у Мексику. Богдан, яка зазвичай активно ділиться із шанувальниками своїми думками та розповідає про плани, зникла з Instagram на два дні.
Нещодавно обраниця Заливако вийшла на зв’язок та пояснила причину відсутності.
"Добрий вечір, здраствуйте", - написала Анна та показала шанувальникам світлину з Мексики, на якій вона була вбрана у коротке жовте плаття та красиву шляпу.
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Так, Богдан опублікувала дивне відео і пожартувала, що вони з Михайлом "пішли в астрал".
"Ми пішли в астрал…", - написала модель.
Однак пара все ж таки вирішила повернутися в мережу та показала свій незвичний відпочинок в Мексиці.
Так, Богдан показала спеціальний обряд для тих, хто вирішив скупатися у сенотах, які розташовані на півострові Юкатан у Мексиці.
Як бачимо, стрибнути у воду наважився лише Заливако, тоді як Богдан знімала усе на відео.
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