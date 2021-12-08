Обраниця героя реаліті-шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан, яка полетіла з коханим на відпочинок у Мексику, вийшла на зв’язок в Instagram після двох днів відсутності.

Як пише Politeka.net, декілька днів тому модель Анна Богдан разом із головним героєм реаліті "Холостяк-11" Михайлом Заливако полетіла на відпочинок у Мексику. Богдан, яка зазвичай активно ділиться із шанувальниками своїми думками та розповідає про плани, зникла з Instagram на два дні.

Нещодавно обраниця Заливако вийшла на зв’язок та пояснила причину відсутності.

"Добрий вечір, здраствуйте", - написала Анна та показала шанувальникам світлину з Мексики, на якій вона була вбрана у коротке жовте плаття та красиву шляпу.

Так, Богдан опублікувала дивне відео і пожартувала, що вони з Михайлом "пішли в астрал".

"Ми пішли в астрал…", - написала модель.

Однак пара все ж таки вирішила повернутися в мережу та показала свій незвичний відпочинок в Мексиці.

Так, Богдан показала спеціальний обряд для тих, хто вирішив скупатися у сенотах, які розташовані на півострові Юкатан у Мексиці.

Як бачимо, стрибнути у воду наважився лише Заливако, тоді як Богдан знімала усе на відео.

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