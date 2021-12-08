Обраниця героя реаліті-шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан, яка полетіла з коханим на відпочинок до Мексики, показала струнку фігуру в новому купальнику.

Анна Богдан прославилася після фіналу "Холостяка". Причому дівчина залишилася зі своїм обранцем і навіть стала жити з ним разом, подорожувати і відпочивати. Нещодавно Богдан вирушила у відпустку разом з Заливако, де відвідала досить мальовничі місця.

Встигає при цьому Ганна також робити пам'ятні кадри. У тому числі і на пляжі або біля озера. Цього разу в маленькому купальнику на зав'язках вона показала, наскільки добре виглядає. Підтягнута фігура Богдан відразу вразила аудиторію, адже заради неї Вона багато тренується.

Вона не раз говорила, що до схуднення довелося потрудитися, адже вага не падав, а вона набрала зайвих 15 кілограм і з тих пір не хоче повертатися такій вазі, до того ж, вона багато змінила в собі, особливо мислення.

Нагадаємо, кілька днів тому модель Анна Богдан разом з головним героєм реаліті "Холостяк-11" Михайлом Заливако полетіла на відпочинок до Мексики. Богдан, яка зазвичай активно ділиться з фанатами своїми думками і розповідає про плани, зникла з Instagram на два дні.

Нещодавно обраниця Заливако вийшла на зв'язок і пояснила причину відсутності.

"Добрий вечір, Здрастуйте", - написала Ганна та показала шанувальникам фотографію з Мексики, на якій вона була одягнена в коротке жовте плаття і красивий капелюх.

Раніше Politeka писала, що обраниця " Холостяка "Богдан у вузькому боді показала свою головну гордість:"не можна мати такі ноги, це небезпечно".

Нагадаємо, що обраниця "Холостяка" Заливако Богдан розповіла про дітей, яким потрібна допомога: "Чудеса!".

A ще Politeka повідомляла, що обраниця " Холостяка "Ганна Богдан розповіла, в яку халепу потрапила з Заливако:" 24 години добиралися...".